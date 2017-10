O Feirense promove uma acção solidária no próximo sábado por ocasião do jogo Feirense-Rio Ave, a contar para a 9ª jornada da I Liga, com início às 16h00. Assim, a receita da Bancada “Castro Electrónica” vai reverter a favor dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira.

Bilheteira/preços:

Sócios: Quota 10€

Bancada Central: 20,00€

Bancada Castro Eletrónica: 2,00€

Topo Norte: 10,00€