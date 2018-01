Feirense derrotado em Tondela

O Tondela venceu o Feirense por 3-1, com um `bis´ de Murilo e um golo de Pedro Nuno, com João Silva a marcar o golo do Feirense, em jogo da 18ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Tondela.

Um jogo muito intenso, com os golos a surgirem apenas na segunda parte, e que teve emoção até final, com o Tondela a chegar a uma vantagem de dois golos, primeiro por Murilo (47) e depois com Pedro Nuno a marcar, aos 54.

Reduziu o Feirense aos 74, por João Silva, e lançou a dúvida sobre o desfecho da partida, até que Murilo, aos 90+6, fez o 3-1 final e sentenciou o resultado. O avançado brasileiro, que tinha falhado o último encontro do Tondela, chegou a estar em dúvida, devido a gripe.

