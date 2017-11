Feirense eliminado da Taça de Portugal em Guimarães

O Feirense foi eliminado pelo Vitória de Guimarães na Taça da Portugal, depois da derrota sofrida no domingo por 2-1.

A equipa de Pedro Martins cedo se colocou em vantagem depois de um lançamento longo de Douglas. A defesa do Feirense distraiu-se e Heldon inaugurou o marcador aos quatro minutos.

Contudo, o Feirense respondeu de imeidato, com dois remates consecutivos de Etebo, que obrigaram Douglas a defesas apertas, aos oito minutos.

O Feirense mostrou-se empnhado em chegar ao empate e Etebo esteve perto do empate num remate perigo, aos 37 minutos, mas o Vitória de Guimarães levou a vantagem para intervalo.

Tudo ficou pior para o Feirense no início da segunda parte quando Jean Sony viu o segundo cartão amarelo e recebeu ordem de expulsão aos 48 minutos. Um juízo exagerado do árbitro Rui Costa.

O Vitória de Guimarães acabaria por chegar ao segundo golo num grande remate de Raphinha aos 59 minutos.

Apesar disso, Nuno Manta Santos não deixou de apostar no ataque, com as entradas de João Silva e Luís Aurélio. Aliás o Feirense até reduziu a desvantagem com um cabeceamento do avançado português, aos 79 minutos.

O Feirense lutou pelo empate até ao fim, mas foi eliminado da Taça num jogo em que o árbitro Rui Costa teve um critério duvidoso na amostragem do segundo cartão amarelo a Jean Sony.

Nos últimos minutos os vimaranenses aproveitaram todos os momentos para “queimar” tempo.