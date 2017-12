Feirense regressou às vitórias em jogo “a dois tempos”

O Feirense confirmou no domingo a vitória sobre o Vitória de Setúbal por 1-0 em jogo da 15ª jornada da I Liga, cuja primeira parte se havia disputado no sábado.

Depois de uma falha na iluminação do Estádio Marcolino Castro, as equipas regressaram ontem, domingo, ao relvado para disputar a segunda parte, num jogo em que o Feirense conseguiu “segurar” a vitória com um golo de Tiago Silva, aos 21 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Leia mais na edição impressa do Jornal N