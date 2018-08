Feirense sem piedade

Edinho e Tiago Silva uma dupla com nota positiva

O Marcolino de Castro ainda com o cheiro da Viagem Medieval, recebeu o Rio Ave como um carrasco recebe o seu condenado, e não houve piedade por parte da equipa caseira.

Doze minutos adentro e o Feirense, a jogar com raça, recebe o seu primeiro amarelo, Edson evita o ataque ao puxar Galeno mas o árbitro não perdoou.

Aos 20′, Tiago Silva, por intermédio de Sturgeon dá ordens ao staff da casa para acionar o marcador. Com os nervos vieram os erros e o Rio Ave, dez minutos depois também é galardoado com um amarelo justo para Cassamá.

Os vilacondenses não se encontravam e cada vez mais viam-se a afundar – foi no meio desta desordem que Edinho, através de um centro fantástico de Tiago Silva, faz mais um buraco neste navio moribundo do Rio Ave. Marcava-se assim o segundo, e último, do Feirense aos 33′. Com esta vantagem no marcado o Feirense passou então a modo de gestão, e o jogo encalhou para o Rio Ave, que nada mais conseguiu na segunda parte, a não ser um amarelo para Gelson aos 65′.

Nota positiva para a dupla Edinho e Tiago Silva frustraram qualquer tentativa do Rio Ave levar pontos para casa. O Feirense entra com alma de guerreiro no campeonato e conquista três pontos, da Feira tudo o que o Rio Ave conseguiu levar foi o cheirinho da nossa fogaça.