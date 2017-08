Feirense vai estrear equipamento do centenário

O Feirense apresentou ontem o equipamento alternativo alusivo às comemorações do centenário. As listas pretas e vermelhas, com calções e meias pretas, são alusivos ao primeiro equipamento do clube, que em 2018 vai celebrar o centésimo aniversário.

A equipa comandada por Nuno Manta Santos vai usar o equipamento alternativo no jogo de estreia com o Tondela, que se disputa hoje, segunda-feira, pelas 19h00, no Estádio Marcolino Castro.

A esse respeito, Nuno Manta Santos, admitiu que a sua equipa terá de ter concentração máxima e está motivada para o arranque da competição, desejando estrear-se com uma vitória em casa.

Nuno Manta Santos considera que vai “encontrar um adversário difícil e com uma equipa bem trabalhada, que vai fazer tudo para contrariar o Feirense”.

O técnico recorda que a equipa tem feito alguns ajustes ao seu jogo, depois dos erros registados nos jogos de preparação. “Estivemos a trabalhar para não errar, na expectativa de que os erros individuais e colectivos que aconteceram nos jogos de pré-época não voltem a acontecer”, afirma.

