Feirense vence (2-0) no Estoril com dois autogolos

O Feirense regressou hoje às vitórias na I Liga com um triunfo sobre o Estoril em jogo da 17ª jornada que fecha a primeira volta da competição.

A equipa de Nuno Manta Santos colocou-se em vantagem no marcador com um autogolo de Pedro Monteiro (21′), com a equipa “canarinha” a introduzir novamente a bola na própria baliza (56′), após um mau corte de Kyriakou, fechando as contas do jogo. Aos 89 minutos, Eduardo ainda desperdiçou uma grande penalidade para a equipa da casa.

Com a vitória sobre o Estoril, o Feirense sobe ao 13º lugar da I Liga, com 17 pontos. Mais três do que Paços de Ferreira, Moreirense e Aves, e mais 5 do que o Estoril, a primeira equipa abaixo da linha de água.

Na próxima jornada, o Feirense joga em Tondela, no domingo, às 16h00.