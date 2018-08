Leões Empanturram-se com presa fácil

Lourosa – 3 vs Leça – 0

Demolidor. foi asim que os Lões entraram no campeonato, o Leça provou-se presa fácil para a equipa de Luís Miguel que, não obstante da menor afluência ao estádio, provou que tem uma equipa concentrada na subida. Logo aos três minutos de jogo Betinho falha uma oportunidade incrível seguida de canto para a equipa da casa; mas não teve de esperar muito tempo, porque aos sete minutos de jogo, Serginho, passa certeiro para Diogo Cunha, que ao segundo posto ensina ao esférico o caminho mais curto para as malhas do Leça, era o primeiro do Lourosa, que quase marca três minutos depois de Serginho.

