Nuno Manta acredita no seu trabalho e no da sua equipa

O treinador Nuno Manta Santos assegurou que a equipa do Feirense está motivada para ultrapassar a série de resultados negativos na I Liga portuguesa de futebol.

Na antevisão à visita ao Vitória de Guimarães, hoje, segunda-feira, da 14.ª jornada, o treinador do Feirense assumiu que a sua equipa tem de dar tudo em campo para ultrapassar a série de resultados negativos.

“Acredito no meu trabalho e no da equipa. Diariamente, vejo os atletas ainda com mais vontade de querer fazer melhor para darmos a volta a isto. Estamos muito focados em dar a volta. Qualquer campo é bom para somar pontos. Vamos dignificar a camisola e ter uma atitude muito competitiva. Temos que ir com tudo e vir com tudo”, referiu o técnico.

Nuno Manta Santos rejeita que a sua equipa esteja em crise e que os golos podem ser o tónico para dar mais motivação aos jogadores.

“O Feirense não está em crise. Se calhar, está com falta de eficácia. Jogamos bem, mas não fazemos o golo. Temos perdido a maioria dos jogos por apenas um golo. Temos de jogar ‘à Feirense’, com organização determinação e foco”, realçou.

Quanto ao adversário, o treinador do Feirense reconheceu que a equipa de Pedro Martins está mais forte. “O Vitória está muito mais forte no campeonato. Acabou de fazer um excelente jogo na Liga Europa, mesmo que não tenha conseguido vencer. Neste momento, tem mais soluções e rotinas. A linha defensiva, sem lesões, também é forte. Está mais forte do que há um mês, e os resultados mostram isso”, frisou.

Para o jogo com o Vitória de Guimarães, Nuno Manta Santos não vai contar com Luís Machado, a cumprir castigo. O Vitória de Guimarães, sétimo classificado com 20 pontos, recebe hoje, segunda-feira, pelas 19:00, o Feirense, 15.º com 11 pontos.