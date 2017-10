Nuno Manta Santos: “Há 11 jogadores de cada lado e acreditamos nas nossas capacidades”

Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, admitiu hoje que a sua equipa vai fazer tudo para “roubar” pontos ao Benfica no jogo da 10ª jornada da I Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sexta-feira, o treinador assumiu o “respeito” pelo Benfica, mas não atribuiu o favoritismo total à equipa encarnada.

“O jogo começa 0-0. Do outro lado está uma grande equipa, mas a bola é redonda, há 11 jogadores de cada lado e acreditamos nas nossas capacidades. É muito difícil, vamos ao terreno do campeão nacional, mas não vou dizer que é 90-10. É 50-50, com todo o respeito” – sublinha

Nuno Manta Santos salienta que “a meta é roubar e fazer pontos em todos os jogos e com todos os adversários”, e rejeita o cenário de crise no Benfica. “Não vejo o Benfica em crise, porque, desde o ano passado, o Benfica perdeu unicamente, em casa, para a Liga dos Campeões. Um grande nunca está em crise e, quando está em crise, quer sempre dar a volta”, refere.

O treinador do Feirense considerou ainda que a sua equipa sabe o que fazer para tentar enervar o Benfica, recordando que o triunfo com o Rio Ave na 9ª jornada da Liga [1-0] deu mais confiança aos seus jogadores. “As vitórias dão confiança e tranquilidade, mas não podemos fugir da nossa maneira de ser. Não sofrendo golos, estamos sempre mais perto de pontuar e vencer”, afirma.

Para o jogo com o Benfica, Nuno Manta Santos não poderá contar com Barge, Luis Henrique e Luís Aurélio, todos a recuperar de lesão, bem como Luís Rocha, que cumpre castigo.

Benfica, terceiro classificado, com 20 pontos, e Feirense, 9.º, com 11, defrontam-se às 19:00 de sexta-feira, no Estádio da Luz, em jogo da 10.ª jornada da I Liga, dirigido pelo árbitro Luís Godinho, da associação de Évora.