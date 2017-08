Saldo positivo para o Feirense no estágio em Seia

O Feirense teve uma boa prestação no estádio em Seia, conseguindo um saldo positivo nos dois jogos treino disputados.

Primeiro, derrotou o Sporting da Covilhã por 2-0, com Jose Valencia, reforço colombiano da equipa comandada por Nuno Manta Santos, a inaugurar o marcador, aos 35 minutos, e, já na segunda parte, Babanco ‘selou’ a vitória do Feirense, aos 90 minutos.

Com o plantel todo à sua disposição, Nuno Manta Santos estreou Jose Valencia na equipa, com o avançado a corresponder com um golo, depois de uma boa jogada de entendimento na esquerda do ataque do Feirense (35).

Nuno Manta Santos alterou toda a equipa para a segunda parte, período em que o Sporting da Covilhã equilibrou o jogo. Contudo, Babanco sentenciou a partida aos 90 minutos, quando, na sequência de um canto, cabeceou a bola para o fundo da baliza do Sporting da Covilhã.

