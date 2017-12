Equipa feminina do Lourosa sagra-se campeã distrital de futsal

A equipa feminina do Lusitânia de Lourosa sagrou-se no último sábado campeã Distrital de Aveiro, após o triunfo sobre o Luso por 12-1.

Trata-se de mais um “caneco” para as lourosenses que nos últimos anos têm dominado o panorama do futsal aveirense. No confronto com o Luso, as lourosenses foram claramente superiores.

No domingo a equipa defrontou o Vildemoinhos em jogo para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal e carimbou a passagem para a eliminatória seguinte com um triunfo por 4-2.

Na II Divisão Distrital, o Fiães foi mais forte no dérbi com o Lamas Futsal, triunfando por 6-1.

Quanto ao Gião, foi derrotado em casa pelo Barcouço por 8-2.

