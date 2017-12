Futsal: Fiães-Gião não chegou ao fim depois de invasão de campo

O Fiães-Gião, jogo a contar para a 12ª jornada da II Divisão Distrital de Aveiro foi interrompido quando faltava menos de um minuto para se jogar. Após a festa do sexto golo dos fianenses (6-5) houve uma confusão entre jogadores de ambas as equipas, o que gerou tensão na bancada. Na sequência do conflito, houve uma invasão protagonizada por vários adeptos, o que originou a interrupção do jogo por parte da dupla de arbitragem, que alegou não ter condições de segurança para retomar a partida.

Na I Divisão Distrital, destaque para a vitória do Arrifanense sobre o Arca por 5-4. A equipa de Joel Santos mantém a boa forma.