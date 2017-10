Futsal: Fim-de-semana de vitórias para as equipas do Concelho

As equipas do Concelho alcançaram o pleno no último fim-de-semana, contando por vitórias os jogos disputados.

A equipa feminina do Lourosa continua de “vento em popa”, depois de mais um triunfo. Raquel (5), Sara Cruz e Fabiana foram as autoras dos golos na vitória fente ao PARC (7-2).

Na II Divisão Distrital, o União de Lamas bateu o Alquerubim em casa por 5-3, enquanto o Fiães venceu pela margem mínima (1-0) na recepção ao Casal, de Castelo de Paiva. Tozé foi o autor do único golo da partida, já perto do final.

O Gião continua imparável e tem já um registo de 20 golos marcados em dois jogos. No jogo de sábado, derrotou o Cucujães por uns convincentes 8-3.

