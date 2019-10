GRIB entra a ganhar no campeonato nacional de seniores masculinos

Na primeira jornada da época, o GRIB de Paços de Brandão deslocou-se a Penafiel para defrontar o CBP. Após cinco minutos de equilíbrio, o GRIB disparou no marcador graças a uma boa atitude defensiva, terminando o primeiro período a vencer por 26-16. Nos dois períodos seguintes, apesar de o GRIB nunca ter perdido a liderança no marcador o Penafiel chegou a estar a três pontos de distância. À entrada do quarto período, o GRIB vencia por 61-52 e, apesar da mudança tática do Penafiel ao nível defensivo, o GRIB manteve uma eficácia do tiro exterior permitindo terminar o encontro, vencendo de forma positiva por 84-67. O GRIB alinhou com os seguintes jogadores: Rui Horta, Gabriel Diaz, Afonso Pereira, Nuno Leite, Miguel Macedo, Ruben Gomes, João Pereira, Cyril Silva, Hélder Gomes, Rui Ferreira, Pedro Macedo e Kevin Sousa, e o treinador Paulo Gomes. Na próxima jornada, o GRIB recebe na sexta-feira, dia 18, às 21h30 o Beira Mar B. Eis, entretanto, os resultados da formação: sub18 masculinos, S. João de Ver-GRIB, 12-130; sub16 A masculinos, lliabum-GRIB A, 65-57; e sub16 B masculinos, GRIB B-Oliveirense B, 23-64.