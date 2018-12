Chamam-se Stevan e Gary Campos e são uma dupla imbatível. Irmãos, naturais de Argoncilhe e com uma paixão incomum, herdada do Pai, a dupla acaba de se sagrar campeã nacional de pesca à carpa 2018.

Desde há 5 anos que fazem parte do CPN – Clube de Propaganda de Natação de Ermesinde, equipa federada na Federação Nacional de Pesca Desportiva mas o gosto pela pesca já vem de berço quando, em crianças, pescavam com o pai, outrora também atleta.

