Irís Secretário e Pedro Machado eleitos Atletas do Ano no Jantar de Natal

O Andebol Feirense realizou o seu tradicional Jantar de Natal e que contou com a presença de mais de 300 pessoas. Numa noite em que a Família do Andebol Feirense se reuniu numa tradição que leva já quase uma década. Como é também habitual foram premiados aqueles que Armando Castro, responsável da Secção de Andebol do Clube Desportivo Feirense, intitulou como “melhores entre os melhores”.

O Prémio de Atleta Feminina do Ano foi atribuído a Íris Secretário e o Prémio de Atleta Masculino do Ano foi atribuído a Pedro Machado.

