Jogos para os 16 avos-de-final estão marcados para o último fim-de-semana do ano.

O sorteio dos 16 avos-de-final da Taça Distrito de Aveiro leva o S. João de Ver a Estarreja e o Fiães a Ovar – estes são os jogos que reúnem os finalistas [S. João de Ver e Fiães] da Taça de Aveiro da época passada. Os 16 avos-de-final estão marcados para o último fim-de-semana de Dezembro.

O sorteio dita também um jogo entre clubes do Concelho – o Florgrade recebe o Canedo – enquanto o Arrifanense, que eliminou o Esmoriz na Barrinha na eliminatória anterior, volta a jogar fora, desta feita com o Valecambrense no Estádio das Dairas. Na próxima eliminatória da Taça Distrito de Aveiro, o Paços de Brandão jogará em Vagos com o Vaguense e a Geração RD receberá o Cesaren