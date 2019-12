José Ribeiro apresenta futebol em forma de poesia no livro ‘Vagabundo’

Depois de ‘Meditar no futebol’, eis o ‘Vagabundo’. Este é o título do segundo livro – nas bancas desde sábado – de José Ribeiro, treinador de futebol natural de Sanguedo. ‘Vagabundo’ faz incursões pela poesia, pelo conhecimento e pela liberdade, factores que explicam a ligação do actual treinador dos benjamins do Canedo ao futebol e… à vida.

José Ribeiro desce pelos campos da poesia e da filosofia para mostrar a sua experiência de vida, dos baixos e dos bons momentos. “Nunca nasceu, nunca morreu. Apenas visitou este planeta Terra entre Outubro de 1974 a Agosto de 2012” – esta frase ajuda a intitular o livro, mas faz ainda implicitamente referência ao acidente que sofreu há sete anos. José Ribeiro move-se de cadeira de rodas, é activista da cura da lesão medular, e faz do futebol a sua segunda vida.