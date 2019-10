Lamas Futsal ganha jogo do regresso do S. João de Ver

S. João de Ver estava retirado do futsal há alguns anos. Folgou na primeira jornada e, este sábado, perdeu em ‘casa’ com o Lamas Futsal por 1-2.



Ver ao futsal masculino. No último sábado, triunfo do conjunto lamacense no pavilhão de S. João de Ver por 2-1. No outro jogo entre clubes do Concelho, Lourosa e Gião proporcionaram um duelo agradável e recheado de golos, que terminou com uma igualdade a cinco. No próximo sábado, o Gião joga para a Taça de Portugal.