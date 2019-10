Lourosa ganha nos ‘descontos’ em jogo de muitas contrariedades

Há novo líder da série B – o Lourosa tirou a liderança ao Leça e passa a morar no topo da classificação com um ponto de vantagem antes da recepção ao Famalicão para a Taça. Triunfo arrancado a ferros num duelo aceso com o Leça, sobretudo pelas contrariedades com que a equipa se defrontou. Os dois centrais saíram lesionados e, nos festejos do golo, o Lourosa ficou a jogar com 10 mais quatro minutos. O Leça mostrou em Lourosa porque era líder. Exibição de bom nível, com maturidade, e quase não deu espaços ao Lourosa. No segundo tempo, o primeiro golo ‘espicaçou’ o Lourosa. Triunfo certo, mas o Leça vendeu muito cara a derrota.