Lourosa joga domingo em Paredes a primeira eliminatória da Taça

Jogo realiza-se pelas 17h00. Na época transacta, o Lourosa ganhou os dois jogos no Campeonato.

Cumprida a jornada de ontem frente ao Arouca – jogo referente à terceira jornada do Campeonato de Portugal – o Lourosa prepara, a partir de agora, a deslocação ao reduto do Paredes, mas em jogo a contar para a primeira eliminatória da Taça de Portugal / Placard. O jogo realiza-se domingo, dia 8.

Na época transacta, o Lourosa venceu os dois jogos disputados com a equipa do distrito do Porto, sendo que ambos os desafios se realizaram para o Campeonato de Portugal. No jogo da primeira volta, o Lourosa venceu por 2-1, com golos de Leo e de Diogo Cunha. Ambos continuam ao serviço do Lourosa. Na derradeira jornada, o Lourosa ganhou por 1-0, com golo de Yaya Bamba.