Luís Lobo do CAL – Clube Atletismo de Lamas

No passado dia 6 de outubro realizou-se mais uma edição da Maratona Internacional de Bruxelas, um evento que além da distância rainha (42,195Km) ainda ofereceu a possibilidade de participar na Meia Maratona (21,097Km) e ainda uma Minimaratona na distância de 6,5km.

O tempo algo instável que se fez sentir, além dos percursos difíceis devido ao desnível acentuado para uma prova de estrada, não invalidou com que milhares de atletas se apresentassem na linha de partida para percorrerem as principais ruas da capital belga sempre com muito apoio dos habitantes que nestes dias saem à rua em força para celebrarem a prova rainha do atletismo.

E foi neste cenário que um atleta do Clube Atletismo de Lamas se destacou mais uma vez – o Luís Lobo, um atleta alentejano de Almodôvar que enverga a camisola do clube lamacense, percorreu a distância rainha em 2h55m45s, classificando-se na 21ª posição da geral e tendo subido ao pódio no escalão M40 pelo excelente 3º lugar conseguido. Com este resultado foi também o melhor português em prova, repetindo este feito pela 4ª vez na carreira, depois de Roma em 2017, Helsínquia em 2018 e Estocolmo no início deste ano.