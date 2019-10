Manuel Santos apresenta demissão da presidência do União de Lamas

CLUBE Decisão foi conhecida este sábado em assembleia geral

Manuel Santos demitiu-se este sábado do cargo de presidente da Direcção do Clube de Futebol União de Lamas. A decisão foi apresentada aos associados em assembleia geral.

Na carta entregue à Mesa da Assembleia Geral, Manuel Soares escreve que se demite por força do “mal-estar existente no seio do elenco directivo” e por não querer “pactuar com o desrespeito existente”.

Nesta sessão, foram ainda sujeitas a discussão e aprovação as contas, tendo os associados votado contra. Ficou ainda decidido realizar uma nova assembleia geral no próximo sábado, sendo que desta feita estará em discussão a eventual queda dos órgãos sociais.