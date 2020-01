Meia Maratona de Santa Maria da Feira já conta com 500 inscritos

A 2ª edição da Meia-Maratona da Primavera será no dia 21 de Março, às 17h00, com um percurso mais rápido, mais plano, mais competitivo e ecológico. Ainda na vertente competitiva, há uma nova prova de 8 km: o Troféu Europarque Running. Depois do sucesso da primeira edição da Meia-Maratona da Primavera de Santa Maria da Feira, que contou com mais de 1500 participantes, a celebração da Primavera de 2020 promete ficar na história da superação, do desporto e da família.