Académico da Feira segue em frente na Taça de Portugal

A equipa do Académico da Feira venceu por 8-1 no pavilhão do Leiria e Marrazes em jogo a contar para a 1ª eliminatória da Taça de Portugal e passou à fase seguinte da prova. A equipa de Santa Maria da Feira, que ao intervalo já vencia por 3-0, realizou uma boa exibição e venceu por números concludentes. O Académico da Feira alinhou e marcou com Alexandre Saraiva, Tibério Carvalho (1 golo), Hugo Drumond (3 golos), Chico Barreira (2 golos) e Avelino Amorim no cinco inicial.

