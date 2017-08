Ana Santos é tricampeã nacional de Taekwondo

Ana Santos conquistou no último fim-de-semana o terceiro título nacional de Taekwondo na categoria -47kg, em prova disputada no Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar, para os escalões de Cadetes e Juniores.

Recorde-se que a atleta do Taekwondo de Caldas de S. Jorge, orientada por Hugo Magalhães., vai aproveitar os treinos na selecção nacional para poder dar o salto para os Jogos Olímpicos. Primeiro, há que chegar ao Campeonato Europeu, que se realiza em Novembro, e aí, o título poderá abrir as portas para Tóquio 2020.

Para o treinador Hugo Magalhães, a sua atleta tem tudo o que é necessário para melhorar as suas capacidades. “A Ana é uma atleta com um bom palmarés em apenas três anos e tem um objectivo que é possível alcançar. É uma pessoa concentrada, sabe estar dentro da área de combate, que gere muito bem. Tem correspondido às expectativas e julgo que pode ser uma esperança olímpica. Ainda tem muito para dar e vai fazer apenas 16 anos” – afirma.

