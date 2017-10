Andebol: Equipa sénior do Feirense com dupla vitória

A Equipa Sénior do Feirense regressou esta semana à competição. Primeiro no feriado do 5 de Outubro com vitória categórica (31-17) para a Taça de Portugal sobre o Carregal do Sal. Foi uma estreia de qualidade perante uma equipa experiente, que nunca se rendeu, mas a forma dominadora com que o Feirense abordou a partida, não deixou grande margem para uma maior resposta dos visitantes. Nota de destaque para a presença em bom número de público nesta partida e para a forte presença dos Civita, que contribuíram e muito para um excelente ambiente que guiou os Azuis até à próxima eliminatória da Taça de Portugal. O Feirense alinhou com: Marcelo Cunha, Tiago Tavares (1), João Valinho (3), Fábio Cardoso (6), Miguel Costa (4), Guilherme Correia (1), António Oliveira (2), Rui Azevedo (4), Pedro Capitão (2), Rui Oliveira (2), Gonçalo Leite (1), Pedro Machado (5), Tiago Leite e João Ribeiro. Treinador: Manuel Gregório.

No sábado deu-se a estreia da Equipa Sénior no Campeonato Nacional, com vitória averbada sobre o Académico de Viseu no Pavilhão da Lavandeira por 25-24. Foi uma vitória suada, até como o próprio resultado demonstra, pese a entrada inicial do Feirense fizesse adivinhar um jogo mais acessível. Já no final da primeira parte se percebia uma toada de maior equilíbrio, como o demonstrava o resultado ( 13-11 ). Na segunda metade, com muitas falhas de finalização de lado a lado e com as equipas a nunca se darem por vencidas, levou o jogo para momentos finais emocionantes, que valorizaram ainda mais a vitória do Feirense, que alinhou com: Tiago Tavares, João Valinho (2), Fábio Cardoso (4), Miguel Costa (3), Guilherme Correia (1), António Oliveira, Rui Azevedo (4), Pedro Capitão, Rui Oliveira (2), Gonçalo Leite, Marcelo Cunha, Pedro Machado (8), Tiago Leite (1), Luis Lourenço e Fábio Reis. Treinador: Manuel Gregório.

