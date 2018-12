Atletismo: CS Jorge de nível na pista

Realizou-se na Pista de Atletismo Cidade de Lourosa, no passado dia 15, o “Torneio Paulo Ferreira”, organizado pela AA Aveiro.

O Caldas esteve representado por 4 atletas do grupo “Formação”, neste torneio que serviu de seleção para o inter/Associações de Infantis, a realizar na mesma pista, dia 22 de Dezembro/2018. Foram conquistados 2 pódios: 1º lugar de Gustavo Ribeiro, nos 60 Metros Planos – infantis e um 3º lugar de Gabriel Santos, nos 600 Metros – infantis. No geral a participação foi excelente, onde o atleta Luís Leite foi 4º no Salto em Comprimento – iniciados e Gabriela Santos 5ª no Lançamento Peso-2Kg – infantis.

1ª S. Silvestre de Mozelos, com pódios do Caldas

A Juventude Atlética de Mozelos organizou no dia 15 do corrente mês, a “1ª S. Silvestre de Mozelos”. O atletismo de S. Jorge marcou presença nesta edição inaugural, com 3 atletas do grupo “Sénior”. A corrida mesmo realizada debaixo de uma intempérie considerável, incomodativa, adversa aos participantes e espetadores, não foi suficiente para impedir o brilhante desempenho dos atletas do S. Jorge. Foram conquistados 2 pódios de bronze: Goretti Cardoso em F50 e José Tavares em M50. Mas deve-se também referir o 7º lugar de Abel Santos em M60.

