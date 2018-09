16º GP Atletismo CS Jorge

O atletismo do Caldas de S. Jorge, retomou os treinos, após as merecidas férias dos seus atletas. As energias estão repostas e as saudades eram visíveis… Os próximos tempos serãopesados, mas a vontade, o gostar e os objetivos, são grandes e motivam a superação.

As metas para a nova época 2018/19, são idênticas à 2017/18. O CS Jorge tem o seu foco, no projeto da “Formação”. Oempenhado em cimentar o seu projeto de crescimento sustentado, numa base sólida na formação, num grupo técnico com conhecimentos, em condições que permitem aos atletas evoluírem e tornarem-se no futuro atletas, mas também fomentar nos jovens e a todos que queiram praticar atletismo, um hábito saudável de estar na vida.

