Caldas destaca-se em 4 provas

Realizou-se no dia 30 de junho, em Águeda o ““IV GP de Atletismo Cidade de Águeda”. O programa do GP era composto por: “Milha Jovem, Caminhada e Corrida Sunset 10Km”. O CS Jorge esteve representado por 10 atletas que estiveram em grande plano conforme nos tem habituado. Ao nível da “Formação”, dos 7 atletas presentes na “Milha Jovem”, 5 conquistaram pódios: Gabriel Santos em Infantis, Beatriz Valente em Iniciados e Maria Oliveira em Juvenis subiram ao lugar mais alto do pódio por terem vencido as suas prova. Ana Oliveira em Juvenis foi 2ª e Ema Silva em Juvenis 3ª. Na “Corrida Sunset 10Km” foram 2 atletas a darem o seu melhor pela camisola do Caldas, assim como a participante na caminhada.

O Caldas de S. Jorge também competiu em 30 de junho, em Peniche, na “39ª Corrida das Fogueiras Peniche”. A representação do clube esteve ao cargo de 4 atletas do grupo “Sénior”, que deram à prova um caráter mais competitivo, colorido e registo do nome do clube nesta edição. Os atletas foram: Ramiro Silva, Ramiro Monteiro, Lídia Ferreira e António Conceição. No primeiro dia de julho, realizou-se na Póvoa de Varzim, a “XXX Corrida de São Pedro”. O clube das Termas de S. Jorge fez-se representado pelos “manos” Goretti e Elísio Cardoso. Uma vez mais, o Caldas esteve bem representado, escrevendo o nome nesta 30ª edição, com brilho, cor e bom desempenho.

