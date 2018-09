Caldas de S.Jorge em ação

Atletas preparam grande prémio na sua terra

O atletismo do Caldas de s.Jorge já está cem por cento ativo depois das férias.

Apóws uma semana de trabalho, o prazer por correr e a paragem fez esqueçer o cansaço.

Em simultâneo com a reativação da forma física dos atletas, o clube está numa altura de grande carga de trabalho, devido à realização do 16º GP de Atletismo do Caldas de S.Jorge, no próximo dia 23.

O Caldas continua empenhado em cimentar o seu projeto de crescimento sustentado, numa base sólida na formação, num grupo técnico com conhecimentos, em condições que permitem aos atletas evoluírem e tornarem-se no futuro atletas, mass também fomentar nos jovens e a todos que queiram praticar atletismo um hábito saudável de estar na vida.