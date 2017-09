Câmara assina protocolo com o Sporting para utilização do Pavilhão de Fiães

A Câmara de Santa Maria da Feira assinou na última sexta-feira, pela mão de Emídio Sousa, um protocolo com o Sporting que levará o clube leonino a transferir para Fiães a sua equipa profissional de voleibol, que passará a ter sede no Pavilhão Municipal. Em declarações à Lusa, o presidente da autarquia refere que os termos do protocolo foram aprovados em reunião de câmara.

“O Pavilhão Municipal de Fiães é o melhor recinto do país para a prática de voleibol e, como a maior parte dos jogadores do Sporting é do Norte, o clube só tem vantagens em fixar-se no nosso concelho, com todos os treinos a realizarem-se aqui e deixando para Alvalade só os jogos oficiais” – explica Emídio Sousa.

