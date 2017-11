Com inteiro mérito, mesmo desfalcada de um dos seus melhores atacantes (Rui Pedro), mas sem grande surpresa, pois já tinha vencido os algarvios em jogo do campeonato, a equipa sénior masculina do Clube Desportivo de Fiães foi na passada quarta-feira ao Algarve, em jogo a contar para a 1ª eliminatória da Taça de Portugal, derrotar por 3-1 (25-18, 25-19, 28-30 e 25-13) a A.D. de Albufeira.

