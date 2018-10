O andebol português ficou mais pobre. André Campos, Atleta do CDC S. Paio de Oleiros, faleceu ontem, segunda-feira, em campo, depois de uma paragem cardíaca durante o treino.

A família do atleta, natural de Grijó, e filho de Amadeu Campos, antigo praticante da modalidade, recebeu já várias manifestações de solariedade. Carlos Malta, presidente do emblema oleirense, faz menção ao percurso do jogador, mostrando-se “solidário” com os seus ente queridos. “Gostaria de felicitar o percurso do André, e dizer que estamos solidários com a família. Estas situações não são nada fáceis, são sempre de lamentar… Quando fazemos todos parte da mesma equipa, criamos laços de amizade muito fortes, e o CDC S. Paio de Oleiros está de luto. A única coisa que podemos manifestar e reforçar é essa mesma ssolidariedade com a família” – afirmou o presidente, em declarações ao Jornal N.

Leia mais na edição impressa de segunda-feira.