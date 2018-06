Clamas conquista 66 recordes pessoais em Lourosa

Nos passados dias 26 e 27 de Maio, a Piscina Municipal de Lousada recebeu o torneio Nadador Completo para o escalão de Cadetes AB. O Clube do Colégio de Lamas fez-se representar por 16 atletas (9 masculinos e 7 femininos) e, sob a orientação de André Figueiredo, conquistou dois pódios e 66 novos recordes pessoais.

Inês Almeida foi a atleta em destaque do lado feminino. A nadadora levou para casa o ouro nos 100 metros livres, conquistou o segundo lugar nos 100 metros de costas, e ainda um quinto e sexto lugar nas provas de 100 metros de mariposa e nos 100 metros de bruços. Já no campo dos recordes pessoais, o destaque vai para Beatriz Cardoso e Ana Sousa, que os alcançaram em todas as provas em que estiveram envolvidas, e ainda para Leonor Albergaria, que transformou quatro das suas cinco provas em que esteve envolvida em novos recordes. Matilde Sá também conquistou novos recordes pessoais, nas provas de 50 metros de mariposa e 100 metros de estilos.

