Clube Furio é hexacampeão distrital de Aveiro

O Clube Furio sagrou-se no último sábado hexacampeão distrital com mais do dobro da pontuação do segundo classificado. O clube alcançou 13 primeiros lugares, 7 segundos lugares e 2 terceiros lugares a nível individual. A grande maioria da equipa fica assim apurada para os campeonatos nacionais.

Campeões distritais: Beatriz Pinto, Carlos Brito, Diogo Gomes, Eduardo Sousa, Ezequiel Gomes, Flávio Lopes (junior), João Cruz (sub21), João Moreira (junior), João Moreira (sênior), Rafael Oliveira (sub21), Rafaela Faria (junior), Rafaela Faria (sib21), Sofia Ramalho. 2° classificados: Beatriz Mendes, João Cruz (senior), João Moreira (sub21), Rafael Oliveira (junior), Ricardo Santos, Rita Santos, Samuel Melo. 3°classificados: Fernando castanheira, Tiago Pais. 4° classificados : Eduardo Melo,Flávio Lopes (sub21).