Na despedida de 2017, a equipa do Clube de Ténis de Paços de Brandão conquistou o título de campeã regional de equipas de sub-10. A equipa brandoense mostrou-se forte ao longo da competição, tendo disputado a final com o Clube de Ténis de Ovar, onde os anfitriões acabariam por vencer por 2-1, numa partida disputada a pares. A prova decorreu no recinto do clube Brandoense, onde estiveram presentes as equipas A e B do Clube de Ténis de Ovar e a formação do Clube de Ténis de Aveiro. O campeonato foi disputado no sistema concentrado, com as equipas a defrontarem-se todas contra todas. Cada equipa deveria ter, no mínimo, três jogadores do sexo masculino ou feminino. Os encontros foram jogados à melhor de três partidas curtas (até aos 4), com “tie break” em todas e ponto de ouro em vez de vantagens. A equipa brandoense mostrou-se forte ao longo da competição, tendo disputado a final com o Clube de Ténis de Ovar, onde os anfitriões acabariam por vencer por 2-1, numa partida disputada a pares.