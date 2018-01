Colégio de Lamas conquista dois pódios em Bragança

Foi na edição de 2017 do Torneio Zonal de Juvenis da Zona Norte que a equipa de natação do Colégio de Lamas conquistou dois terceiros lugares (100 metros de bruços e 100 metros livres). A prova, organizada pela Associação Regional de Natação do Nordeste, decorreu nos passados dias 17,18 e 19 de Dezembro, nas piscinas municipais de Bragança. Telmo Santos foi o orientador técnico da equipa do Clube Colégio de Lamas, que participou na competição com nove elementos: Bárbara Coelho, Diogo Cardoso, Luís Pereira, Manuel Diogo, Marcos Martins, Matilde Domingues, Ricardo Mendes, Rui Santos e Samuel Martins.

