Desportivo de Fiães com três vitórias e uma “derrota”

No terreno do jogo o Desportivo de Fiães esteve imparável no último fim-de-semana. Triunfos nos três jogos realizados, e em apenas um sofreu um set. Já na «secretaria» tudo foi diferente. Derrota estrondosa na votação do orçamento participativo da Junta de Freguesia de Fiães.

Na Ilha de Santa Maria, nos Açores, a formação sénior masculina foi vencer a do Marienses por 3-1, na penúltima ronda do Nacional da 2ª Divisão (Série dos Primeiros). Já no encontro da 1ª volta a supremacia do conjunto do Desportivo de Fiães fora evidente. Os açorianos foram batidos pelo resultado máximo. Desta vez aconteceu algum equilibrio. Os insulares derrotados no 1º parcial (18-25) reagiram bem, e no 2º derrotaram copiosamente os fianenses (25-15).

