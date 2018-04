Feirense domina várias competições

No sábado, dia 14, após a conquista nos Coletivos Femininos e Masculinos do Campeonato Distrital do KM Jovem, de 2 títulos individuais de campeões distritais e cinco de Vice-Campeões, na mesma competição, o domingo surgiu também vitorioso para o Feirense.

No dia 15 a atleta Bárbara Oliveira conquistou o Bronze Nacional, no campeonato nacional de estrada universitário, no qual participou em representação da universidade de Aveiro

