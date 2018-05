Feirense mantém-se no 3º lugar

A 8ª Jornada da Fase de Subida da 3ª Divisão Nacional de Seniores, levava o CD Feirense a São Mamede de Infesta, numa deslocação que se antevia de elevado grau de dificuldade.

A primeira parte foi jogada sob o signo do equilíbrio sem que qualquer das equipas conseguisse destacar-se no marcador, mas com o Feirense a falhar numa série de situações aos 6 metros, o que levou a que em tempo de intervalo o Feirense perdesse por 13-11. A segunda metade iniciou-se com grande recuperação do Feirense que num ápice recuperou a desvantagem, passando para a frente do marcador com dois golos. Todavia o FC Infesta pediu de imediato Time-Out, para corrigir o rumo da partida e o certo é que na entrada para os 10 minutos finais era o FC Infesta que vencia com 5 golos de vantagem. Parecia tarefa complicada, e uma vez mais a raça, querer, acreditar e ser guerreiro de cada um dos atletas desta equipa veio ao de cima, para derrubar todos quantos quiseram impedir a vitória do Feirense e garantir uma vitória suada (25-26), e valorizada pela excelente atitude do FC Infesta. Nota igualmente de destaque para os muitos Feirenses que acompanharam nesta difícil jornada os Guerreiros Azuis, apoiando-os incessantemente!

Este Sábado o Feirense recebeu a formação do Alavarium em jogo a contar para a 8ª Jornada da Fase de Subida da 3ª Divisão Nacional de Seniores.

O Feirense teve uma entrada titubeante na partida, que permitiu ao adversário ganhar alguma vantagem que foi sendo anulada no decorrer da primeira parte, para ao intervalo se registar uma igualdade a 12. Na segunda metade, o Feirense até teve oportunidade de passar para três golos de diferença, não conseguiu e andou até aos últimos minutos em busca do prejuízo. Já dentro do minuto final o Feirense passou para a frente do marcador, mas a 4 seg. do fim foi assinalado um livre de sete metros em favor dos Aveirenses, que lhes permitiu um empate a 27 bolas.

