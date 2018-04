Feirense não conseguiu quebrar a invencibilidade do líder

Na 6ª ronda da Fase de subida do Campeonato Nacional da 3ª Divisão o CD Feirense deslocou-se a Sandim para defrontar a formação do AD Módicus, o triunfo acabou por sorrir à equipa da casa, 30-27 foi o resultado final, que assim segura a liderança, o Feirense segue isolado no 3º lugar.

Foi mais um encontro muito disputado, como todos nesta fase, na primeira parte o Feirense chegou a ter vantagem mas a formação do Módicus conseguiu chegar ao intervalo na frente pela margem mínima (16-15), no segundo tempo a incerteza no resultado manteve-se, no reinicio da partida a equipa da casa conseguiu alargar um pouco a vantagem, mas o Feirense voltou a equilibrar e nos minutos finais o jogo esteve por 1/2 golos, com ambas a equipas a tudo fazerem para alcançar a vitória.

Leia mais na versão impressa do Jornal N