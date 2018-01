GRIB faz tombar o líder Alfenense

E já vai em cinco vitórias consecutivas, o líder Alfenense sucumbiu às “mãos” do GRIB, perdendo por 62-59. Os homens comandados por Paulo Gomes fizeram uma das melhores exibições da época. Com uma raça inexcedível os atletas acreditaram até ao fim que podiam vencer o líder. Jogo impróprio para cardíacos, o GRIB praticamente sempre na frente do marcador mas com uma margem diminuta. Os da casa viram o seu valoroso adversário passar para a frente do marcador no último minuto, mas a alma e o querer dos briosos atletas brandoenses sentenciaram o jogo nos últimos dez segundos.

A claque muito ruidosa “Brigada brandoense”, nunca deixou de apoiar a equipa. Uma assistência contagiante constituída por muitos atletas da formação e seus familiares que encheram as bancadas. Ficha do jogo: GRIB BRANDOENSE – Ribeiro R, Ribeiro J, Pereira J, Lima T, Belinha F, Macedo M, Gomes H, Rocha G, Fião R, Santos E, Silva R e Ferreira J. Treinador – Paulo Gomes. A.C. ALFENENSE – Delgado E, Graça G, Monteiro F, Lourenço P, Pereira P, Santos G, Vieira M, Oliveira N, Dias J, Leite J, Santos H e Fonseca J. Treinador – César Domingues. Ao intervalo – 33-26.