Hélder Marques estreia-se pelo CS Jorge no Circuito Nacional de Trails

ATLETISMO Atleta do Caldas de S. Jorge inscreve-se pela primeira vez na Associação de Trail Running de Portugal e completa o circuito nacional.

Hélder Marques escreve nova página na história no Caldas de S. Jorge. O atleta participou em Valongo no oitavo Trail Santa Justa. Este evento era composto por duas provas competitivas: Trail Longo de 30 kms e prova integrante do Campeonato Nacional de Trail da ATRP e ainda o Trail Curto de 15 kms.

Este trail foi mais que uma prova de competição. O Caldas de S. Jorge, através do seu atleta de trails, escreveu novo capítulo na história do clube. Foi o primeiro ano que o atleta se inscreveu na Associação de Trail Running de Portugal que permite realizar o circuito n acional de trails. Mas para poder ser “finisher” é necessário realizar seis provas longas, do circuito nacional, divididas por três das cinco zonas existentes.