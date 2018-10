Implacável na defesa

Primeiro jogo do campeonato com um bom início do GRIB que chegou ao intervalo a vencer por 30-22 depois de um bom segundo período principalmente em termos defensivos.

Na segunda parte, o Grib conseguiu manter um excelente nível defensivo o que lhe permitiu controlar toda a partida com momentos de bom espetáculo. A equipa da casa mais uma vez deixou ao rubro o pavilhão, bem preenchido de assistência. Resultado final justo e boa entrada no campeonato na formação brandoense. No final o marcador foi Grib 62 CLIP 44. No próximo jogo o Grib recebe em casa o Beira-Mar, a prtida realiza-se domingo às 18.30.

Pelo Grib alinharam Luís Ferreira, João Ribeiro, Jorge Freitas, Pedro Macedo, JoãoPereira,Tiago Lima,Filipe Belinha,Miguel Macedo,Kelvin Sousa, Gabriel Diaz, Renato Fiao e José Daniel. Treinador Paulo Gomes. Pelo CLIP Nuno Amorim, Pedro serrano, João Rocha, Pedro Santos, Alexandre Brandão, João Marinho, António Costa, Leonardo Pinto, Rui Costa, António Oliveira, António Cerqueira e Beijamim Rêgo

Treinador Hélder Envangelista