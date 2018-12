JOÃO MATIAS 10.º NO OMNIUM EM LONDRES

João Matias obteve o décimo lugar em omnium na Taça do Mundo de Pista 2018/2019, atingindo desta forma o melhor resultado nacional na referida disciplina olímpica ao serviço da Seleção.

Foi no dia 16 de dezembro João Matias brilhou em Londres, no Velódromo Lee Valley Park, ao destacar-se na quarta prova da Taça do Mundo de Pista. O ciclista minhoto manteve-se sempre entre os primeiros postos nas quatro provas pontuáveis do omnium, arrancando com um sétimo lugar em scratch, nono na corrida tempo, décimo em eliminação e nono na corrida por pontos. Assim, conseguiu fechar o omnium na décima posição, com 74 pontos.

O corredor feirense irá continuar a sua participação na Taça do Mundo de Pista nas etapas disputadas na Nova Zelândia, entre os dias 18 e 20 de janeiro, e em Hong Kong, entre os dias 25 e 27 do mesmo mês. Assinala-se ainda a entrega do Prémio Ciclista do Ano‟a João Matias, na XVII Gala do Clube Desportivo Feirense – 100 Anos de História, celebrada a 16 de Dezembro, no Europarque de Santa Maria da Feira. O corredor não pôde comparecer, por se encontrar na Taça do Mundo, deixando uma mensagem de agradecimento em vídeo, diretamente de Londres.

