Kickbox: VH Team Fighters no Nacional

O clube VH Team Fighters participou no Campeonato Nacional

de Kickboxing que se realizou no Pavilhão Multiusos de Guimarães, no dia 9 e 10 de junho, onde se fez representar com seis atletas, conseguindo o bonito feito de conquistar duas medalhas de ouro e duas medalhas de bronze. Mateus Pereira e Sofia Cardoso foram os atletas que trouxeram ao peito as duas medalhas de Ouro , Sandro Baptista e Pedro Costa, as medalhes de bronze.

