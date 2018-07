Lutar até à montanha

A Vito- Feirense controlou a prova até à última montanha

A Vito-Feirense-Blackjack teve uma notável prestação na 18.ª Volta a Albergaria, terminando a segunda prova da Taça de Portugal Elite/Sub-23 com Edgar Pinto na 4.ª posição. Na terra natal de Edgar Pinto, o chefe de fila Feirense teve como companheiros na Volta a Albergaria Gonçalo Santos, Bernardo Saavedra, Hugo Sancho, João Santos, Luís Afonso e o marroquino Soufiane Haddi.

A equipa trabalhou ao longo do dia para anular a fuga que marcou a jornada de 155,7 quilómetros, com término à terceira passagem pela meta instalada na Av. Dr. José Homem de Albuquerque. A vitória ficou à distância de segundos, com Edgar Pinto a fechar em 4.º na vitória de Marcos Jurado (Efapel).

Apear de não terem conquistado um lugar no pódio, Joaquim Andrade, diretor desportivo da equipa, dá os parabéns à prestação dos seus ciclistas, conseguira controlar a prova até à penúltima montanha e esse era o objetivo.

Leia mais na versão impressa do Jornal N