Maria Fernandes já conta com 53 medalhas

Conta com 23 anos de carreira, tem 65 e começou com 42. Os filhos corriam, o bichinho pegou. Tudo começou por brincadeira e a modalidade viria a tornar-se algo sério na sua vida.

Hoje, Maria Fernandes pratica atletismo – marcha e corrida no escalão F.65 – nos Serviços Sociais dos Trabalhadores de São João da Madeira, onde está desde 2014. Contudo, é lourosense de gema e a Lourocoop, clube da terra onde começou a carreira e que fica mesmo à porta de casa, estará sempre no seu coração. “Quando saí da Lourocoop aquilo ainda não tinha fechado mas já andava mal” – afirma, com tristeza.

